Зидан — о вероятном возвращении Роналду в «Реал»: всё может быть

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аталантой» прокомментировал возможное возвращение нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду в мадридский клуб.
«Да, всё может быть. Мы знаем Криштиану, знаем его личность и помним всё, что он сделал для команды. Сейчас он игрок «Ювентуса», мы должны уважать это. Посмотрим, как сложится будущее. Мне посчастливилось тренировать его, и Криштиану очень впечатлил меня. Прямо сейчас он помогает другой команде», — приводит слова Зидана Sky Sport Italia.
Завтра, 16 марта, «Реал» проведёт ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аталантой». Встреча состоится в Мадриде (Испания). Начало матча — в 23:00 мск. Первая встреча завершилась победой мадридской команды со счётом 1:0.
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