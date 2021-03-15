Станислав Черчесов: после вакцинации у тебя есть защита. Мои антитела зер гут

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о вакцинации от коронавируса, в которой принял участие.



«Я не настаивал, чтобы делали другие. Я для себя сделал. Мне всегда спокойнее, если футболист уверен в том, что он делает. Другое дело, что если имеешь эту вакцину, то у тебя есть защита. Мне сделали, мои антитела зер гут, кровь проверили. На своём опыте могу ответить про это. Это было моё решение», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



В середине февраля Черчесов завершил вакцинацию от коронавируса. Первую прививку специалист сделал в конце января. Вместе с ним вакцинацию прошёл и главный врач сборной Эдуард Безуглов. Сообщалось, что в дальнейшем Российский футбольный союз предоставит возможность всем футболистам и членам тренерского штаба сборной привиться от COVID-19.

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