Экс-игрок ЦСКА Кейсуке Хонда подписал контракт с азербайджанским клубом

Бывший полузащитник московского ЦСКА Кейсуке Хонда заключил контракт с «Нефтчи», сообщается на официальном сайте азербайджанского клуба.



Соглашение 34-летнего японского футболиста с «Нефтчи» рассчитано до конца сезона-2020/2021. Хонда будет выступать за азербайджанский клуб под 4-м игровым номером.



Напомним, 12 февраля 2021 года японский полузащитник покинул «Портимоненсе» спустя неделю после подписания контракта. В ходе своей карьеры Хонда выступал также за «Витесс», «Мельбурн Виктори», «Пачуку», «Милан», «ВВВ-Венло», «Ботафого» и играл на родине за «Нагою Грампус». С 2008 по 2018 год вызывался в сборную. С 2010 по 2013 год Кейсуке защищал цвета московского ЦСКА. С «армейцами» он стал чемпионом России, завоевал два Кубка и Суперкубок страны.

Экс-футболист ЦСКА Хонда расторг контракт с «Портимоненсе» через неделю после подписания