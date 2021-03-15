Черчесов прокомментировал вызов Фернандеса, Жиркова, Ахметова и Ионова в сборную

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о вызове в команду защитника ЦСКА Марио Фернандеса, его одноклубника полузащитника Ильзата Ахметова, а также хавбеков Юрия Жиркова («Зенит») и Алексея Ионова («Краснодар»).
«Фернандес? Понятно, когда столкновение и сразу замена, то у тебя мысль, что что-то серьёзное. У меня сразу были все фотографии. Смотрелось не очень приятно, но это просто ушиб, перелома нет. Врачи с ним в контакте, тем более его агент тоже сказал, что он будет готовиться к следующему матчу.
Жирков провёл хороший сбор в Дубае. Мы с ним на связи. Есть МРТ, которое подтвердило, что у него нет ничего серьёзного. Приедет на сбор, ситуативно решим. Игрок такого уровня нам может помочь. Мы знаем, что физиология бывает у всех разная. Кому-то после долгой травмы хватает и недели, чтобы форму набрать, а кому-то месяц нужен.
Ионов? Абсолютно уверен в его вызове. Со «Спартаком» вынужденно сыграл не на своей позиции. Последний матч сыграл в полузащите, имел свои моменты. Мы знаем, что он умеет.
Что касается Ахметова, в матче на Кубок он забил, информация у нас вся есть. Убыстряет атаку, развивает, вовремя отдаёт. Наша задача — смотреть на все вещи», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 15 марта 2021
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