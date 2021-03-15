Черчесов отреагировал на слова Романцева. Тот раскритиковал Соболева за частые падения

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о вызове в команду нападающего «Спартака» Александра Соболева.
«Кто знает, что было бы, если бы он тогда не получил травму у нас, и его бы не прооперировали. Так получилось, что мы подтолкнули его к операции, хоть мы этого и не хотели и никогда никому не вредим. Та ситуация нас удивила, хотя все знали, о чём идёт речь. Мы стараемся никому не навредить. Для этого они и играют, чтобы конкурировать.
Критика Романцева про то, что Соболев часто падает? Иногда это маленькие футбольные хитрости. Если бы он был маленьким игроком, это было бы не так заметно, а тут игрок большой, всем бросается в глаза. Мы это видим, мы ему уже про это подсказывали. Ещё переговорим», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 15 марта 2021
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