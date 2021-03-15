Галактионов объяснил, почему Сафонова не возьмут на чемпионат Европы

Главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов рассказал, почему голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов остался вне заявки команды на чемпионат Европы.

«Никаких противоречий. Мы обсуждали все фамилии со Станиславом Саламовичем. Вы видите, что у Матвея с декабря травма, он не может полноценно тренироваться. Поэтому его нет в заявке. Хотя это важный игрок для нашей команды и в перспективе основной сборной. Татаев тоже не попал из-за травмы.

Надо чётко понимать задачу нашей команды. Приоритет всегда у национальной сборной, мы готовим игроков для неё. Был рабочий диалог по фамилиям. Если в дальнейшем тренерский штаб главной команды увидит, что какой-то игрок готов, то он будет там», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.