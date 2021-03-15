Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Черчесов: радует, что Головин вырывает свои минуты в «Монако». На Сашу это похоже

Черчесов: радует, что Головин вырывает свои минуты в «Монако». На Сашу это похоже
Футбол / Сборная России 0
Аудио-версия:

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал вызов в команду полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Он пропустил из-за травмы много. Но нас радует, что с каждым туром он вырывает свои минуты. На Сашу это похоже. Он парень с характером, который просто так ничего никому не отдаст. Я знаю Ковача. Он всегда объективно подходит к ситуации. Если Головин играет какое-то время и его меняют, то это не значит, что Головин слабый, а значит, что есть игрок, который тоже достоин получать какое-то игровое время», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В предстоящую международную паузу сборной России предстоит провести матчи квалификации чемпионата мира — 2022 с Мальтой (24 марта, Та-Али, 22:45 мск), Словенией (27 марта, Сочи, 17:00) и Словакией (30 марта, Трнава, 21:45 мск).

«Я объявил — Дзюба забил. Значит, всё правильно». Черчесов — о составе сборной
Главный тренер объяснил, почему не пригласил Смолова.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021