Галактионов объяснил отсутствие Игнатьева и Рассказова в заявке на Евро-2021

Главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов рассказал, почему нападающий «Рубина» Иван Игнатьев и защитник «Арсенала» Николай Рассказов остались вне заявки команды на чемпионат Европы.



«Игнатьев игрок, которого надо поддерживать, но сейчас у него нет практики в клубе. Нет никаких скидок на имена, никаких абонементов. Есть конкуренция и игровая практика. У нас тёплые отношения с Ваней, но есть сегодняшние реалии. С Рассказовым тоже хорошие отношения, но опыт подсказывает, что нужны футболисты универсальные, которые могут закрыть несколько позиций. Поэтому сделали выбор в пользу стабильного Маслова», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Групповой этап чемпионата Европы среди молодёжных команд пройдёт с 23 по 31 марта в городах Дьер (Венгрия) и Сомбатхей (Венгрия). Соперниками команды Михаила Галактионова станут сборные Исландии, Франции и Дании. Эти матчи пройдут 25, 28 и 31 марта.