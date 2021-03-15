Галактионов объяснил отсутствие Игнатьева и Рассказова в заявке на Евро-2021

Главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов рассказал, почему нападающий «Рубина» Иван Игнатьев и защитник «Арсенала» Николай Рассказов остались вне заявки команды на чемпионат Европы.
«Игнатьев игрок, которого надо поддерживать, но сейчас у него нет практики в клубе. Нет никаких скидок на имена, никаких абонементов. Есть конкуренция и игровая практика. У нас тёплые отношения с Ваней, но есть сегодняшние реалии. С Рассказовым тоже хорошие отношения, но опыт подсказывает, что нужны футболисты универсальные, которые могут закрыть несколько позиций. Поэтому сделали выбор в пользу стабильного Маслова», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Групповой этап чемпионата Европы среди молодёжных команд пройдёт с 23 по 31 марта в городах Дьер (Венгрия) и Сомбатхей (Венгрия). Соперниками команды Михаила Галактионова станут сборные Исландии, Франции и Дании. Эти матчи пройдут 25, 28 и 31 марта.
- 15 марта 2021
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