Уткин: Жиров — хороший игрок. Но в сборную его вызывают только для того, чтобы продать
Блогер Василий Уткин прокомментировал вызов защитника «Зандхаузена» Александра Жирова в сборную России.
«Насчёт состава сборной. Это частное замечание, конечно; глобально ещё поговорим. Жиров — хороший игрок. Вот только в сборную его вызывают исключительно для того, чтобы продать. Создать спрос и продать. И занимается этим, конечно, не сам этот отличный парень и не клуб 2-й Бундеслиги «Зандхаузен», борющийся за выживание. Если его продадут в Россию, а к этому и ведут, полагаю, сделку оформит агентство Алана Агузарова», — написал Уткин в телеграм-канале.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ранее прокомментировал выбор защитников на предстоящие матчи с Мальтой, Словенией и Словакией.
«Кутепов полгода не играл, а Нойштедтера знаем». Черчесов — о выборе защитников в сборную
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