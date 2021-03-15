Экс-футболист «Ювентуса» и «Арсенала» устроился работать на завод по производству часов

Бывший футболист туринского «Ювентуса», римского «Лацио» и лондонского «Арсенала» Штефан Лихтштайнер устроился на завод по производству часов в Цюрихе (Швейцария).

«Мне по-настоящему нравится эта работа, ведь я всегда был в восторге от часов. После карьеры футболиста я хотел погрузиться в этот мир. Я бы хотел изучить профессию: как работают часы, как их разобрать и собрать. Надеюсь, многое узнать об этом в процессе работы. В Швейцарии, как вы знаете, уровень очень высокий.

Игра в защите — это искусство, совсем как часы. Обычный болельщик не понимает, как важны тактические нюансы на поле. Часто достаточно слегка повернуть один рычажок, а эффект будет огромен. Это относится и к футболу, и к часам», — цитирует Лихтштайнера 20 Minuten.

Напомним, Лихштайнер завершил профессиональную карьеру футболиста в августе 2020 года. В ходе карьеры он успел поиграть за «Аугсбург», «Арсенал», «Ювентус», «Лацио», «Грассхоппер» и «Лилль».