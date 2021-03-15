«Галатасарай» продлит контракт с 34-летним Муслерой ещё на три года

Голкипер «Галатасарая» Фернандо Муслера продлит контракт с турецким клубом, сообщает Fanatik.

Завтра, 16 марта, 34-летний футболист подпишет новое соглашение с «Галатасараем» сроком на три года. В последний раз Муслера продлевал контракт с клубом из Стамбула в 2017 году.

В нынешнем сезоне Муслера провёл за «Галатасарай» в турецкой Суперлиге 11 матчей, шесть из них — на ноль.

Муслера — воспитанник уругвайского «Насьоналя». Вратарь перешёл в «Галатасарай» из «Лацио» в 2011 году. В составе турецкого клуба он выиграл пять чемпионатов, четыре Кубка и пять Суперкубков Турции. За «Галатасарай» уругвайский футболист провёл 374 матча, пропустив 404 гола. На счету Фернандо также есть один гол за клуб. В составе сборной Уругвая Муслера провёл 116 матчей и выиграл Копа Америка — 2011.