Хави: Лапорта — мой хороший друг и лучший президент для «Барселоны»

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Хави, который ныне тренирует катарский «Аль-Садд», прокомментировал избрание Жоана Лапорты на должность президента сине-гранатовых.

«Лапорта — мой хороший друг. Я его очень хорошо знаю. Он сделает для «Барселоны» всё возможное. Он очень хороший человек. Он лучший президент, который у меня был в «Барселоне». Я уверен, что «Барселона» вернётся как в спортивном, так и в экономическом плане. Есть много проблем, которые нужно решить, но это Лапорте по силам. Я желаю ему всего наилучшего. Я общаюсь с ним и очень рад за него. Также надеюсь, что Месси останется. «Барселоне» нужен Месси, а Месси нужна «Барселона», — приводит слова Хави beIN Sports Arabia.