Умер вице-чемпион Европы Юрий Шикунов

Сегодня, 15 марта, ушёл из жизни бывший футболист сборной СССР Юрий Шикунов. Он скончался в возрасте 82 лет, сообщает официальная пресс-служба Российской Премьер-Лиги.
Пиком карьеры Юрия Шикунова стало второе место на чемпионате Европы — 1964 в составе сборной СССР. Кроме того, играя за ростовский СКА, он завоевал серебряные медали чемпионата СССР в 1966 году.
Помимо СКА, на клубном уровне Шикунов выступал за таганрогское «Торпедо» и ростовский «Ростсельмаш». Юрий дважды попадал в список 33 лучших игроков СССР.
По завершении карьеры футболиста Шикунов работал начальником СКА, тренером в «Ростсельмаше» и возглавлял «Шахтёр» из Шахт.
Отметим, после смерти Шикунова в живых остались только двое вице-чемпионов Европы 1964 года — Эдуард Малофеев (78 лет) и Виктор Шустиков (82 года). В декабре 2020 года скончался другой легендарный советский футболист — Виктор Понедельник.
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