Орлов: если бы Денисов перешёл в «Спартак», было бы совсем плохо

Известный российский комментатор Геннадий Орлов оценил карьеру экс-полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Игоря Денисова.

«Денисов — молодец, искренний парень. Это его покаяние, что даже в «Спартак» хотел. Но хорошо, что этого не произошло. Окажись он в «Спартаке», совсем бы плохо было. Всё-таки он футболист «Зенита» прежде всего. Давайте не будем забывать его гол в Кубке УЕФА в матче с «Глазго Рейнджерс». Огромное спасибо Игорю.

Денисов сказал, что у него нет друзей. Но я думаю, что это не так. Во всяком случае, новые друзья найдутся. Не по пьяной лавочке, как говорится. Он сам сказал: «Я перестал пить, и все друзья отвернулись». Кто-то правильно написал: «Игорь, значит, у тебя не было настоящих друзей. Были те, кто за твой счёт выпивали и закусывали». Так всегда бывает. Ну что ж, протрезвление произошло. А парень он искренний, зенитовец. Он свою фамилию золотыми буквами вписал в летопись футбольного клуба «Зенит», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, Денисов завершил карьеру игрока летом 2019 года. Его последним клубом стал московский «Локомотив».