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Алексей Миранчук — в заявке «Аталанты» на ответный матч 1/8 финала ЛЧ с «Реалом»

Алексей Миранчук — в заявке «Аталанты» на ответный матч 1/8 финала ЛЧ с «Реалом»
Футбол / Лига чемпионов 0

«Аталанта» опубликовала в «Твиттере» заявку команды на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Реалом». В список из 21 футболиста попали российский полузащитник Алексей Миранчук и украинский хавбек Руслан Малиновский.

Заявка «Аталанты»: Спортьелло, Росси, Голлини, Толои, Мехле, Гозенс, Паломино, Кальдара, Ромеро, Джимсити, Руджери, Гисланди, де Рон, Малиновский, Пессина, Миранчук, Пашалич, Муриэль, Ламмерс, Иличич, Сапата.

Напомним, первый матч команд завершился выездной победой «Реала» со счётом 1:0. Единственный гол на 86-й минуте забил защитник «Королевского клуба» Ферлан Менди. Ответная встреча пройдёт 16 марта на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде (Испания). Начало матча — в 23:00 мск.

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