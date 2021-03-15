Денис Макаров — лучший игрок 22-го тура РПЛ по версии WhoScored

Портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов 22-го тура Российской Премьер-Лиги.
Лучшим игроком признан нападающий «Рубина» Денис Макаров, который получил оценку 9,0. В команду тура вошли ещё три игрока «Рубина» — защитники Филипп Уремович и Илья Самошников, а также полузащитник Хвича Кварацхелия. В тройку игроков с самым высоким рейтингом за тур вошли форвард «Зенита» Артём Дзюба (8,7) и нападающий «Локомотива» Франсуа Камано (8,6).
Сборная тура: Андрей Лунёв («Зенит») — Денис Кулаков («Урал»), Дмитрий Чистяков («Зенит»), Филипп Уремович, Илья Самошников (оба — «Рубин») — Юрий Газинский («Краснодар»), Рифат Жемалетдинов («Локомотив»), Хвича Кварацхелия, Денис Макаров (оба — «Рубин») — Артём Дзюба («Зенит»), Франсуа Камано («Локомотив»).
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