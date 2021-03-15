«Мне обидно за него». Бензема — о травмах Азара

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема высказался по поводу частых травм вингера «Королевского клуба» Эдена Азара. Бельгийский нападающий получил очередное повреждение, из-за чего может пропустить ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Аталантой». До этого Азар долго восстанавливался после травмы, а потом после её рецидива.

«Эдену после перехода в «Реал» не очень везло с травмами. Мне обидно за него, потому что это топ-футболист, который способен нам очень помочь. Думаю, он тоже не в восторге от всего этого. Надеюсь, Эден вернется в строй как можно скорее, потому что он нам нужен», — цитирует Бензема официальный сайт УЕФА.

Напомним, медики «Реала» прогнозировали, что к началу весны Азару удастся присоединиться в тренировочном процессе к общей группе «сливочных» хотя бы частично.

В сезоне-2020/2021 Азар провёл за «Реал» 9 матчей в чемпионате Испании, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 50 млн.