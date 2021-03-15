«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»: онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 23:00 мск
Сегодня, 15 марта, состоится матч 28-го тура английской Премьер-лиги сезона-2020/2021 «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль». Встреча пройдёт на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне. Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль».
Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Крейгом Поусоном. Ассистенты — Ли Беттс и Гарри Леннард. Резервный арбитр — Майк Дин.
«Ливерпуль» в 28 матчах набрал 43 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Вулверхэмптон» (35) находится на 13-м месте.
В матче первого круга АПЛ «Ливерпуль» разгромил «Вулверхэмптон» со счётом 4:0. Встреча проходила 6 декабря на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.
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