Зидан — о матче с «Аталантой»: сейчас это финал. Мы ничего ещё не добились

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аталантой».
«Все наши мысли о завтрашнем матче. Сейчас это финал. Начинаем с чистого листа, потому что мы ничего ещё не добились. Необходимо снова сыграть хорошо. Хотим провести еще один великолепный матч без оглядки на первую встречу и мыслей о том, что уже что-то сделали», — приводит слова Зидана пресс-служба УЕФА.
Завтра, 16 марта, «Реал» проведёт ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аталантой». Встреча состоится в Мадриде (Испания). Начало матча — в 23:00 мск. Первая встреча завершилась победой мадридской команды со счётом 1:0.
Зидан также прокомментировал возможное возвращение нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду в мадридский клуб.
- 15 марта 2021
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