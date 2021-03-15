Зидан — о матче с «Аталантой»: сейчас это финал. Мы ничего ещё не добились

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аталантой».



«Все наши мысли о завтрашнем матче. Сейчас это финал. Начинаем с чистого листа, потому что мы ничего ещё не добились. Необходимо снова сыграть хорошо. Хотим провести еще один великолепный матч без оглядки на первую встречу и мыслей о том, что уже что-то сделали», — приводит слова Зидана пресс-служба УЕФА.



Завтра, 16 марта, «Реал» проведёт ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аталантой». Встреча состоится в Мадриде (Испания). Начало матча — в 23:00 мск. Первая встреча завершилась победой мадридской команды со счётом 1:0.

Зидан также прокомментировал возможное возвращение нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду в мадридский клуб.