Аллегри — главный кандидат на пост наставника «Лидс Юнайтед» в случае ухода Бьельсы
Руководство «Лидс Юнайтед» рассматривает кандидатуру Массимилиано Аллегри на пост главного тренера команды, если Марсело Бьельса решит не продлевать контракт с «павлинами».
Как сообщает The Boot Room Football, со ссылкой на печатную версию The Times, английский клуб уже контактировал с 53-летним итальянцем. По сообщению источника, первые контакты Аллегри с менеджментом «Лидса» прошли удачно.
Контракт Марсело Бьельсы с «павлинами» истекает 30 июня 2021 года. «Лидс Юнайтед» в 28 матчах набрал 36 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Именно под руководством аргентинца команда впервые за 16 лет вернулась в АПЛ.
Массимилиано Аллегри находится без клуба с мая 2019 года после ухода из туринского «Ювентуса».
Марсело Бьельса ответил на вопрос о своём будущем
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