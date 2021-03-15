Аллегри — главный кандидат на пост наставника «Лидс Юнайтед» в случае ухода Бьельсы

Руководство «Лидс Юнайтед» рассматривает кандидатуру Массимилиано Аллегри на пост главного тренера команды, если Марсело Бьельса решит не продлевать контракт с «павлинами».



Как сообщает The Boot Room Football, со ссылкой на печатную версию The Times, английский клуб уже контактировал с 53-летним итальянцем. По сообщению источника, первые контакты Аллегри с менеджментом «Лидса» прошли удачно.



Контракт Марсело Бьельсы с «павлинами» истекает 30 июня 2021 года. «Лидс Юнайтед» в 28 матчах набрал 36 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Именно под руководством аргентинца команда впервые за 16 лет вернулась в АПЛ.



Массимилиано Аллегри находится без клуба с мая 2019 года после ухода из туринского «Ювентуса».

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