«Первое впечатление: не люблю лысых людей». Жена Кудряшова — о знакомстве с футболистом

Анастасия Кудряшова, супруга защитника турецкого «Антальяспора» и сборной России Фёдора Кудряшова, рассказала о знакомстве и первом свидании с футболистом, который, как оказалось, живя в Сибири не умел кататься на коньках.

«Впечатление первое о нём: не люблю лысых людей. Пригласил меня на первое свидание на любимое развлечение в Сибири — на каток. Для меня было удивительно, что человек даже не умеет стоять на коньках. Я говорю: «Ты же спортсмен!» — сказала Анастасия в интервью «Матч ТВ».

Фёдор объяснил своё неумение кататься на коньках:

«Сам я ни разу даже не надевал коньки. Около школы был большой каток, но по бокам не борты, а просто сугробы. И я хорошо тормозил в эти сугробы», — сказал Кудряшов.