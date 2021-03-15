«Первое впечатление: не люблю лысых людей». Жена Кудряшова — о знакомстве с футболистом
Анастасия Кудряшова, супруга защитника турецкого «Антальяспора» и сборной России Фёдора Кудряшова, рассказала о знакомстве и первом свидании с футболистом, который, как оказалось, живя в Сибири не умел кататься на коньках.
«Впечатление первое о нём: не люблю лысых людей. Пригласил меня на первое свидание на любимое развлечение в Сибири — на каток. Для меня было удивительно, что человек даже не умеет стоять на коньках. Я говорю: «Ты же спортсмен!» — сказала Анастасия в интервью «Матч ТВ».
Фёдор объяснил своё неумение кататься на коньках:
«Сам я ни разу даже не надевал коньки. Около школы был большой каток, но по бокам не борты, а просто сугробы. И я хорошо тормозил в эти сугробы», — сказал Кудряшов.
Кудряшов: получаю в Турции почти в два раза меньше, чем в России. Но я ни о чём не жалею
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