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ЦСКА и «Зенит» рассудит Кукуляк, «Краснодар» и «Динамо» — Казарцев

ЦСКА и «Зенит» рассудит Кукуляк, «Краснодар» и «Динамо» — Казарцев
Футбол / РПЛ 0
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РФС назначил арбитров и инспекторов на матчи 23-го тура Российской Премьер-лиги.

«Ротор» — «Ростов»: судья — Кирилл Левников; ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов, Илья Елеференко; резервный судья — Сергей Куликов; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Тихон Калугин; инспектор — Гаряфий Жафяров.

«Ахмат» — «Арсенал»: судья — Сергей Лапочкин; ассистенты судьи — Андрей Гурбанов, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Олег Соколов; VAR — Анатолий Жабченко; AVAR — Константин Шаламберидзе; инспектор — Андрей Бутенко.

ЦСКА — «Зенит»: судья — Евгений Кукуляк; ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Алексей Воронцов; резервный судья — Павел Шадыханов; VAR — Игорь Панин; AVAR — Антон Аверьянов; инспектор — Александр Гвардис.

«Уфа» — «Локомотив»: судья — Станислав Васильев; ассистенты судьи — Рустам Мухтаров, Антон Кобзев; резервный судья — Андрей Фисенко; VAR — Сергей Иванов; AVAR — Алексей Стипиди; инспектор — Николай Левников.

«Спартак» — «Урал»: судья — Владимир Москалёв; ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Максим Ковалёв; резервный судья — Сергей Цыганок; VAR — Виталий Мешков; AVAR — Николай Ерёмин; инспектор — Сергей Лапочкин.

«Краснодар» — «Динамо»: судья — Василий Казарцев; ассистенты судьи — Роман Милюченко, Андрей Болотенков; резервный судья — Кирилл Силантьев; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Арам Петросян; инспектор — Сергей Мацюра.

«Сочи» — «Тамбов»: судья — Артём Любимов; ассистенты судьи — Денис Березнов, Кирилл Большаков; резервный судья — Роман Галимов; VAR — Михаил Вилков; AVAR — Игорь Демешко; инспектор — Александр Колобаев.

«Рубин» — «Химки»: судья — Алексей Матюнин; ассистенты судьи — Алексей Лунёв, Владимир Миневич; резервный судья — Дмитрий Стрельцов; VAR — Владислав Безбородов; AVAR — Роман Усачев; инспектор — Сергей Зуев.

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