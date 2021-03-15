Гвардиола: мёнхенгладбахской «Боруссии» нечего терять, и она сделает всё, чтобы отыграться

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Боруссией Мёнхенгладбах».



«Противостояние продолжится со счёта 2:0 в нашу пользу. Но это новый матч, и нельзя забывать, какие классные футболисты будут нам противостоять — от Яна Зоммера до Маркуса Тюрама. Терять мёнхенгладбахской „Боруссии“ нечего, и она сделает всё, чтобы отыграться. Так что мы должны быть готовы — надо постараться выиграть и второй поединок.



У „Боруссии“ достаточно козырей, чтобы наказать нас. Это действительно сильная команда. Я знаю, что у Мёнхенгладбаха очень богатая история. Все что могу сказать — мы поедем в Будапешт за еще одной победой. И я жду именно победы от своих ребят.



Завтра мы будем играть на победу и стараться выйти в четвертьфинал. Других задач у меня нет», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт УЕФА.



Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Боруссия Мёнхенгладбах» состоится во вторник, 16 марта. Начало — в 23:00 мск. Первый матч завершился победой англичан со счётом 2:0.

Сергей Карасёв будет судить матч Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Боруссией» М