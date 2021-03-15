«Ливерпуль» не проигрывает «Вулверхэмптону» на выезде с 1981 года

Сегодня, 15 марта, состоится заключительный матч 28-го тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон Уондерерс» — «Ливерпуль».
По сообщению Opta Sport, мерсисайдцы с 1981 года не проигрывают «Вулверхэмптону» в выездных матчах высшего дивизиона английского футбола (до 1992 года турнир носил название «Первый дивизион Футбольной лиги», а с 1992 уже стал называться АПЛ).
Подопечные Юргена Клоппа из семи последних матчей АПЛ проиграли шесть и находятся вне зоны еврокубков на будущий сезон.
«Ливерпуль» в 28 матчах набрал 43 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Вулверхэмптон» (35) находится на 13-м месте.
В матче первого круга АПЛ «Ливерпуль» разгромил «Вулверхэмптон» со счётом 4:0. Встреча прошла 6 декабря на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.
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