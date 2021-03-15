Бывший вратарь «Ростова», пропустивший 10 голов от «Сочи», стал игроком «Валмиеры»

Бывший вратарь «Ростова» Денис Попов, который выходил в основном составе в скандальном матче c «Сочи» (1:10), продолжит карьеру в чемпионате Латвии.
18-летний Попов перешёл в «Валмиеру». Состав латвийского клуба также пополнили защитник «Рубина» Виктор Александров и хавбек «Химок» Валерий Чупин. Всего за «Валмиеру» теперь выступает пять россиян.
«Валмиера» закончила прошлый сезон на третьем месте и отобралась в первый квалификационный раунд Лиги Европы в 2021 году. Попов покинул ростовский клуб в декабре 2020 года.
Напомним, Попов стоял в воротах «Ростова» в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020 с «Сочи» (1:10). Тогда за «Ростов» играли футболисты моложе 20 лет, потому что у шести игроков основного состава был выявлен коронавирус. Попов отразил пенальти в исполнении форварда «Сочи» Антона Заболотного и установил рекорд турнира по количеству сейвов.
- 15 марта 2021
-
22:51
-
22:45
-
22:36
-
22:33
-
22:22
-
22:15
-
22:04
-
21:54
-
21:54
-
21:45
-
21:36
-
21:30
-
21:28
-
21:27
-
21:22
-
21:13
-
21:07
-
21:06
-
21:04
-
20:53
-
20:51
-
20:42
-
20:38
-
20:30
-
20:03
-
19:52
-
19:36
-
19:30
-
19:22
-
19:15
-
19:07
-
19:00
-
18:52
-
18:43
-
18:26