«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»: стартовые составы команд на матч 28-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Вулверхэмптон Уондерерс» и «Ливерпуля» на заключительный матч 28-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт в Вулверхэмптоне на стадионе «Молине». Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Вулверхэмптон»: Патрисиу, Коди, Сес, Боли, Семеду, Хонни, Моутинью, Невеш, Адама Траоре, Нету, Виллиан Жозе.



Запасные: Радди, Хувер, Дендонкер, Килман, Маркеш, Гиббз-Уайт, Феррейра, Силва.



«Ливерпуль»: Алисон, Робертсон, Филлипс, Кабак, Александр-Арнольд, Вейналдум, Тьяго Алькантара, Фабиньо, Мане, Жота, Салах.



Запасные: Адриан, Рис Уильямс, Неко Уильямс, Цимикас, Милнер, Джонс, Окслейд-Чемберлен, Кейта, Шакири.



«Ливерпуль» в 28 матчах набрал 43 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вулверхэмптон» (35) находится на 13-м месте.



В матче первого круга АПЛ «Ливерпуль» разгромил «Вулверхэмптон» со счётом 4:0. Встреча проходила 6 декабря на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.

«Ливерпуль» не проигрывает «Вулверхэмптону» на выезде с 1981 года