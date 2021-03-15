«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»: стартовые составы команд на матч 28-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Вулверхэмптон Уондерерс» и «Ливерпуля» на заключительный матч 28-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт в Вулверхэмптоне на стадионе «Молине». Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Вулверхэмптон»: Патрисиу, Коди, Сес, Боли, Семеду, Хонни, Моутинью, Невеш, Адама Траоре, Нету, Виллиан Жозе.
Запасные: Радди, Хувер, Дендонкер, Килман, Маркеш, Гиббз-Уайт, Феррейра, Силва.
«Ливерпуль»: Алисон, Робертсон, Филлипс, Кабак, Александр-Арнольд, Вейналдум, Тьяго Алькантара, Фабиньо, Мане, Жота, Салах.
Запасные: Адриан, Рис Уильямс, Неко Уильямс, Цимикас, Милнер, Джонс, Окслейд-Чемберлен, Кейта, Шакири.
«Ливерпуль» в 28 матчах набрал 43 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вулверхэмптон» (35) находится на 13-м месте.
В матче первого круга АПЛ «Ливерпуль» разгромил «Вулверхэмптон» со счётом 4:0. Встреча проходила 6 декабря на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.
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