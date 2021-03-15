Гасперини: довольно высокомерно думать, что «Аталанта» может обыграть «Реал»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».
«Прошёл год с тех пор, как мы играли с «Валенсией» в 1/8 финала, и с того момента мы играем без зрителей. Это будет совсем другой матч. Мы встречаемся с «Реалом» после поражения в первом матче. Они и до этого были фаворитами, а теперь тем более. Но мы всё ещё можем пройти дальше. Мы хотим сыграть хорошо и дать сопернику бой.
Довольно высокомерно думать, что мы можем обыграть «Реал». Мы подождём, пока выйдем на поле, и потом посмотрим, как их сдерживать. Мы хотим провести отличную игру, и я надеюсь, что этого будет достаточно против одного из самых успешных клубов в истории турнира.
Этот сезон в Лиге чемпионов очень непростой, но мы вышли из более сложной группы, чем в прошлом году, заработав при этом 11 очков», — приводит слова Гасперини пресс-служба УЕФА.
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Реал» — «Аталанта» состоится 16 марта в Мадриде (Испания). Начало встречи — в 23:00 мск. Первая встреча завершилась победой мадридской команды со счётом 1:0.
- 15 марта 2021
-
23:07
-
22:51
-
22:45
-
22:36
-
22:33
-
22:22
-
22:15
-
22:04
-
21:54
-
21:54
-
21:45
-
21:36
-
21:30
-
21:28
-
21:27
-
21:22
-
21:13
-
21:07
-
21:06
-
21:04
-
20:53
-
20:51
-
20:42
-
20:38
-
20:30
-
20:03
-
19:52
-
19:36
-
19:30
-
19:22
-
19:15
-
19:07
-
19:00
-
18:52
-
18:43