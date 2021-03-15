Гасперини: довольно высокомерно думать, что «Аталанта» может обыграть «Реал»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».



«Прошёл год с тех пор, как мы играли с «Валенсией» в 1/8 финала, и с того момента мы играем без зрителей. Это будет совсем другой матч. Мы встречаемся с «Реалом» после поражения в первом матче. Они и до этого были фаворитами, а теперь тем более. Но мы всё ещё можем пройти дальше. Мы хотим сыграть хорошо и дать сопернику бой.

Довольно высокомерно думать, что мы можем обыграть «Реал». Мы подождём, пока выйдем на поле, и потом посмотрим, как их сдерживать. Мы хотим провести отличную игру, и я надеюсь, что этого будет достаточно против одного из самых успешных клубов в истории турнира.

Этот сезон в Лиге чемпионов очень непростой, но мы вышли из более сложной группы, чем в прошлом году, заработав при этом 11 очков», — приводит слова Гасперини пресс-служба УЕФА.



Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Реал» — «Аталанта» состоится 16 марта в Мадриде (Испания). Начало встречи — в 23:00 мск. Первая встреча завершилась победой мадридской команды со счётом 1:0.