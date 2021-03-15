Месси повторил рекорд Хави по количеству матчей за «Барселону»

Сегодня, 15 марта, состоится матч 27-го тура испанской Примеры сезона-2020/2021 «Барселона» — «Уэска». Встреча пройдёт на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Барселона» — «Уэска».
В стартовом составе «Барселоны» выйдет нападающий Лионель Месси. Этот матч станет для 33-летнего аргентинца 767-й официальной игрой в составе каталонцев. По количеству проведённых матчей за сине-гранатовых Месси сравняется с рекордсменом клуба — Хави.
За 767 матчей во всех турнирах в составе «Барселоны» Месси забил 659 голов и отдал 262 голевые передачи.
«Барселона» набрала 56 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице испанского чемпионата. «Уэска» (20) идёт на последнем, 20-м месте. Лидирует в Примере мадридский «Атлетико» (63). Второй — «Реал» (57). Лионель Месси занимает 1-е место в таблице бомбардиров — на его счету 19 голов.
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