Алдервейрелд: стоит отдать должное «Арсеналу». Они не дали нам играть в атакующий футбол

Защитник «Тоттенхэм Хотспур» Тоби Алдервейрелд рассказал о проблемах, с которыми столкнулись «шпоры» в матче 28-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:2).



«Если бы всё было так просто, то, я думаю, все играли бы на 100 процентов в атакующий футбол. Считаю, что за вчерашний матч с „Арсеналом“ мы должны отдать должное сопернику.



В предыдущих матчах мы забивали много голов, играли в атакующий футбол и прессинговали — вот что мы хотим делать на футбольном поле. Но иногда из-за соперника или из-за нас самих мы не действуем не так, как хотим. Мы хотим атаковать, и у нас есть великолепные игроки для этого, но иногда этому противостоит соперник.



Конечно, „Тоттенхэму“ есть куда расти, мы это знаем. Мы можем играть намного лучше. Я думаю, что наши лучшие моменты в дерби с „канонирами“ были тогда, когда мы остались вдесятером.



Считаю, что в последнее время мы играем в атакующий футбол и забиваем много голов, поэтому нам нужно продолжать в том же духе. Мы должны вернуться к той игре, которую показывали перед матчем с „Арсеналом“, и это наверняка принесёт нам успех.»

Подопечные Жозе Моуринью в 28 матчах набрали 45 очков и занимают 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021.