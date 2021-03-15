Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Алдервейрелд: стоит отдать должное «Арсеналу». Они не дали нам играть в атакующий футбол

Алдервейрелд: стоит отдать должное «Арсеналу». Они не дали нам играть в атакующий футбол
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

Защитник «Тоттенхэм Хотспур» Тоби Алдервейрелд рассказал о проблемах, с которыми столкнулись «шпоры» в матче 28-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:2).

«Если бы всё было так просто, то, я думаю, все играли бы на 100 процентов в атакующий футбол. Считаю, что за вчерашний матч с „Арсеналом“ мы должны отдать должное сопернику.

В предыдущих матчах мы забивали много голов, играли в атакующий футбол и прессинговали — вот что мы хотим делать на футбольном поле. Но иногда из-за соперника или из-за нас самих мы не действуем не так, как хотим. Мы хотим атаковать, и у нас есть великолепные игроки для этого, но иногда этому противостоит соперник.

Конечно, „Тоттенхэму“ есть куда расти, мы это знаем. Мы можем играть намного лучше. Я думаю, что наши лучшие моменты в дерби с „канонирами“ были тогда, когда мы остались вдесятером.

Считаю, что в последнее время мы играем в атакующий футбол и забиваем много голов, поэтому нам нужно продолжать в том же духе. Мы должны вернуться к той игре, которую показывали перед матчем с „Арсеналом“, и это наверняка принесёт нам успех.»

Подопечные Жозе Моуринью в 28 матчах набрали 45 очков и занимают 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021.

Потрясающий гол Ламелы и решающий пенальти — в видеообзоре матча «Арсенал» — «Тоттенхэм»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021