Алдервейрелд: стоит отдать должное «Арсеналу». Они не дали нам играть в атакующий футбол

Защитник «Тоттенхэм Хотспур» Тоби Алдервейрелд рассказал о проблемах, с которыми столкнулись «шпоры» в матче 28-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:2).
«Если бы всё было так просто, то, я думаю, все играли бы на 100 процентов в атакующий футбол. Считаю, что за вчерашний матч с „Арсеналом“ мы должны отдать должное сопернику.
В предыдущих матчах мы забивали много голов, играли в атакующий футбол и прессинговали — вот что мы хотим делать на футбольном поле. Но иногда из-за соперника или из-за нас самих мы не действуем не так, как хотим. Мы хотим атаковать, и у нас есть великолепные игроки для этого, но иногда этому противостоит соперник.
Конечно, „Тоттенхэму“ есть куда расти, мы это знаем. Мы можем играть намного лучше. Я думаю, что наши лучшие моменты в дерби с „канонирами“ были тогда, когда мы остались вдесятером.
Считаю, что в последнее время мы играем в атакующий футбол и забиваем много голов, поэтому нам нужно продолжать в том же духе. Мы должны вернуться к той игре, которую показывали перед матчем с „Арсеналом“, и это наверняка принесёт нам успех.»
Подопечные Жозе Моуринью в 28 матчах набрали 45 очков и занимают 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021.
- 15 марта 2021
-
23:07
-
22:51
-
22:45
-
22:36
-
22:33
-
22:22
-
22:15
-
22:04
-
21:54
-
21:54
-
21:45
-
21:36
-
21:30
-
21:28
-
21:27
-
21:22
-
21:13
-
21:07
-
21:06
-
21:04
-
20:53
-
20:51
-
20:42
-
20:38
-
20:30
-
20:03
-
19:52
-
19:36
-
19:30
-
19:22
-
19:15
-
19:07
-
19:00
-
18:52
-
18:43