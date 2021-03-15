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Дембеле хочет продлить контракт с «Барселоной»

Дембеле хочет продлить контракт с «Барселоной»
Футбол / Испания 0

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле хочет продлить контракт с каталонским клубом, сообщает Mundo Deportivo.

Действующее соглашение 23-летнего француза с «Барселоной» рассчитано до лета 2022 года. Стороны ведут переговоры о пролонгации сотрудничества. Дембеле готов остаться в стане сине-гранатовых, так как в нынешнем сезоне он начал получать желаемое количество игрового времени.

В сезоне-2020/2021 Усман провёл в составе «Барселоны» 33 матча во всех турнирах, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость Дембеле в € 50 млн.

Прошлым летом СМИ сообщали, что в услугах Дембеле заинтересованы «Ливерпуль», «Ювентус», «Манчестер Юнайтед» и «Бавария», но до официальных предложений дело не дошло.

«Ювентус», «Бавария» и «Манчестер Юнайтед» следят за Усманом Дембеле
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