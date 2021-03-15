Дембеле хочет продлить контракт с «Барселоной»
Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле хочет продлить контракт с каталонским клубом, сообщает Mundo Deportivo.
Действующее соглашение 23-летнего француза с «Барселоной» рассчитано до лета 2022 года. Стороны ведут переговоры о пролонгации сотрудничества. Дембеле готов остаться в стане сине-гранатовых, так как в нынешнем сезоне он начал получать желаемое количество игрового времени.
В сезоне-2020/2021 Усман провёл в составе «Барселоны» 33 матча во всех турнирах, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость Дембеле в € 50 млн.
Прошлым летом СМИ сообщали, что в услугах Дембеле заинтересованы «Ливерпуль», «Ювентус», «Манчестер Юнайтед» и «Бавария», но до официальных предложений дело не дошло.
«Ювентус», «Бавария» и «Манчестер Юнайтед» следят за Усманом Дембеле
Рекомендуем вам
- 16 марта 2021
-
00:11
-
00:01
- 15 марта 2021
-
23:50
-
23:39
-
23:22
-
23:07
-
22:51
-
22:45
-
22:36
-
22:33
-
22:22
-
22:15
-
22:04
-
21:54
-
21:54
-
21:45
-
21:36
-
21:30
-
21:28
-
21:27
-
21:22
-
21:13
-
21:07
-
21:06
-
21:04
-
20:53
-
20:51
-
20:42
-
20:38
-
20:30
-
20:03
-
19:52
-
19:36
-
19:30
-
19:22
Партнерский контент
Рекомендуем вам