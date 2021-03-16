Роналду: голы — неотъемлемая часть меня. Мне нужны новые рекорды
Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, недавно побивший рекорд результативности Пеле, выразил готовность идти к новым достижениям.
«Ещё больше целей нужно достичь, и я верю, мы сделаем это вместе. Голы — неотъемлемая часть меня. Я не собираюсь на этом останавливаться, и хочу поставить очередной рекорд! Я всегда хочу больше и больше. Думаю, поэтому люди часто говорят, что у меня много энергии, и что я никогда не останавливаюсь. Возможно, это правда, но это неотъемлемая часть моей жизни!» — написал Роналду в своём «инстаграме».
Напомним, на счету Пеле 767 голов в официальных матчах. Благодаря хет-трику в матче 27-го тура итальянской Серии А с «Кальяри» (3:1), Роналду дошёл до отметки в 770 официальных голов за карьеру.
«Эта история далека от завершения». Роналду — об абсолютном рекорде по числу забитых голов
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