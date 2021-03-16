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Матч «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль» был прерван на 14 минут из-за травмы вратаря «волков»

Матч «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль» был прерван на 14 минут из-за травмы вратаря «волков»
Футбол / Англия 0
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В Вулверхэмптоне на стадионе «Молине» проходит заключительный матч 28-го тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон Уондерерс» — «Ливерпуль». Идёт 101-я минута встречи, счёт 1:0 в пользу мерсисайдцев.

На 86-й минуте тяжелейшую травму получил вратарь хозяев Руй Патрисиу. Капитан «волков» Коннор Коди, пытаясь блокировать удар Мохамеда Салаха, въехал коленом в голову собственному голкиперу. Матч был приостановлен на 14 минут, пока медицинский персонал и врачи Скорой помощи оказывали помощь Патрисиу. Португалец покинул поле на носилках.

Фотографию можно посмотреть на странице B/R Football в "Твиттере".

Подопечные Юргена Клоппа в 28 матчах набрали 43 очка и занимают 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вулверхэмптон» (35) находится на 13-м месте.

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