Матч «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль» был прерван на 14 минут из-за травмы вратаря «волков»

В Вулверхэмптоне на стадионе «Молине» проходит заключительный матч 28-го тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон Уондерерс» — «Ливерпуль». Идёт 101-я минута встречи, счёт 1:0 в пользу мерсисайдцев.
На 86-й минуте тяжелейшую травму получил вратарь хозяев Руй Патрисиу. Капитан «волков» Коннор Коди, пытаясь блокировать удар Мохамеда Салаха, въехал коленом в голову собственному голкиперу. Матч был приостановлен на 14 минут, пока медицинский персонал и врачи Скорой помощи оказывали помощь Патрисиу. Португалец покинул поле на носилках.
Фотографию можно посмотреть на странице B/R Football в "Твиттере".
Подопечные Юргена Клоппа в 28 матчах набрали 43 очка и занимают 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вулверхэмптон» (35) находится на 13-м месте.
- 16 марта 2021
-
02:02
-
01:51
-
01:17
-
01:17
-
01:06
-
01:00
-
00:54
-
00:53
-
00:45
-
00:11
-
00:01
- 15 марта 2021
-
23:50
-
23:39
-
23:22
-
23:07
-
22:51
-
22:45
-
22:36
-
22:33
-
22:22
-
22:15
-
22:04
-
21:54
-
21:54
-
21:45
-
21:36
-
21:30
-
21:28
-
21:27
-
21:22
-
21:13
-
21:07
-
21:06
-
21:04
-
20:53