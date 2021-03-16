Чудовищная травма вратаря «Вулверхэмптона». Видео

В Вулверхэмптоне на стадионе «Молине» состоялся заключительный матч 28-го тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон Уондерерс» — «Ливерпуль». Встреча завершилась победой мерсисайдцев со счётом 1:0.
На 86-й минуте тяжелейшую травму получил вратарь хозяев Руй Патрисиу. Капитан «волков» Коннор Коди, пытаясь блокировать удар Мохамеда Салаха, въехал коленом в голову собственному голкиперу. Матч был приостановлен на 14 минут, пока медицинский персонал и врачи Скорой помощи оказывали помощь Патрисиу. Португалец покинул поле на носилках.
Видео чудовищного столкновения футболистов «Вулвз»
Диагноз и состояние голкипера пока неизвестны.
Подопечные Юргена Клоппа в 29 матчах набрали 46 очков и поднялись на шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вулверхэмптон» (35) находится на 13-м месте.
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