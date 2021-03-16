Соболев о судействе: когда «Спартак» проигрывает, ощущение, что все решения против нас

Нападающий «Спартака» Александр Соболев ответил на вопрос о своих спорах с арбитрами во время матчей.

«Согласен, много спорю с арбитрами. Причём перед каждым матчем говорю самому себе: «Хватит. Молчи, не разговаривай с судьями». Но на поле, особенно когда мы проигрываем, у меня ощущение, что все решения принимаются против нас, и начинаю спорить. Потом смотрю на себя и думаю: «Что ты делаешь? Зачем?» Не могу сдержаться, хотя пытаюсь. После каких-то игр подхожу к рефери и извиняюсь. Ну вот такой вот я», — приводит слова Соболева Российская газета.

После 22 туров «Спартак» находится на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Зенита» на 4 очка. В нынешнем сезоне РПЛ Соболев принял участие в 15 матчах, в которых забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи.