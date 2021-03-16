Клопп о травме Патрисиу: это была ужасная ситуация

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал травму голкипера «Вулверхэмптона» Руя Патрисиу во время матча 28-го тура чемпионата Англии.

«Это была ужасная ситуация. Я разговаривал с сотрудниками «Вулверхэмптона», они положительно настроены. Это прискорбно. В контактном спорте такое случается время от времени. Я более расслаблен, потому что первое впечатление — это несерьёзно. Мы желаем ему всего наилучшего», — приводит слова Клоппа BBC.

Видео травмы Руя Патрисиу.

Напомним, Патрисиу получил травму На 86-й минуте. Капитан «волков» Коннор Коди, пытаясь блокировать удар Мохамеда Салаха, въехал коленом в голову собственному голкиперу. Матч был приостановлен на 14 минут, пока медицинский персонал и врачи Скорой помощи оказывали помощь Патрисиу. Португалец покинул поле на носилках.