Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Гол Жоты и серьёзная травма Патрисиу в видеообзоре матча «Вулверхэмптон» – «Ливерпуль»

В Вулверхэмптоне на стадионе «Молине» в заключительном матче 28-го тура АПЛ «Вулверхэмптон Уондерерс» уступил «Ливерпулю» со счётом 0:1.

Счёт был открыт на второй добавленной к первому тайму минуте. Нападающий гостей Садио Мане отпасовал низом на левый край чужой штрафной, откуда Диогу Жота ударом в касание отправил мяч точно в ближний угол ворот.

На 86-й минуте тяжелейшую травму получил вратарь хозяев Руй Патрисиу. Капитан «волков» Коннор Коди, пытаясь блокировать удар Мохамеда Салаха, въехал коленом в голову собственному голкиперу. Матч был приостановлен на 14 минут, пока медицинский персонал и врачи скорой помощи оказывали помощь Патрисиу. Португалец покинул поле на носилках.

«Ливерпуль» одержал лишь вторую победу в последних восьми матчах АПЛ. Подопечные Юргена Клоппа в 29 матчах набрали 46 очков и поднялись на шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Вулверхэмптон» (35) находится на 13-м месте.