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Ибрагимович может сыграть за сборную Швеции в ближайших матчах

ЧМ-2022 - Европа
ЧМ-2022 - Европа
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  • Даты проведения:
    24.03.2021—29.03.2022
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    55
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Ибрагимович может сыграть за сборную Швеции в ближайших матчах
Футбол / ЧМ по футболу 2022 0
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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович получил вызов в сборную Швеции. 39-летний форвард попал в предварительный состав национальной команды на матчи отбора к чемпионату мира 2022 года и на товарищескую игру с Эстонией. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, «Милан» пока не подтвердил, что футболиста вызовут в сборную. Также многое зависит от того, как быстро Златан сможет восстановиться от повреждения, полученного им 28 февраля в игре Серии А против «Ромы» (2:1).

В ноябре СМИ сообщали, что главный тренер шведской сборной Ян Андерссон рассматривает возвращение Ибрагимовича, а в январе, по неофициальным данным, состоялась их личная беседа.

Ибрагимович выступал за сборную Швеции с 2001 по 2016 год. В 116 матчах он забил 62 гола и является лучшим бомбардиром команды.

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