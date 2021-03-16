Бывший футболист и тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард стал отцом в четвёртый раз. Об этом он сам сообщил в своём аккаунте в «Инстаграме» 15 марта. У Лэмпарда родился сын.
«Позвольте представить вам наше новое пополнение – Фредерик (Фредди) Джордж Лэмпард. Мы полны любви», – говорится в сообщении.
Для 42-летнего Лэмпарда это уже четвёртый ребенок. Также у него есть две дочери от первого брака и дочь от его нынешней супруги Кристин.
Лэмпард возглавлял «аристократов» с лета 2019 года, а в январе 2021 года был снят с должности. На этом посту его сменил немецкий специалист Томас Тухель. В настоящее время после 29 туров „Челси“ занимает четвёртое место с 51 очком в активе. Следующий матч в АПЛ лондонцы проведут дома 3 апреля с «Вест Бромвич Альбион».
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