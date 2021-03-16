Газизов вернулся на пост генерального директора «Уфы»

«Уфа» объявила о назначении Шамиля Газизова генеральным директором клуба.

«Шамиль Газизов возвращается в футбольный клуб «Уфа». Шамиль Камилович назначен генеральным директором «Уфы». Ранее занимавший эту должность Ринат Шайбеков стал исполнительным директором клуба», — говорится в сообщении пресс-службы башкирского клуба в «Твиттере».

Газизов занимал пост генерального директора «Уфы» до лета прошлого года, после чего перешёл на аналогичную должность в московский «Спартак». Вместо него гендиректором башкирского клуба стал Ринат Шайбеков. В декабре Газизов покинул красно-белых. После ухода он рассказал, почему не задержался в московском клубе.

После 22 туров «Уфа», набрав 14 очков, занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.