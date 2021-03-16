«Лично я не выпивал в тот вечер». Арбитр Панин — о скандале после матча «Сочи» — «Спартак»

Арбитр Игорь Панин, обслуживавший матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Спартак» (1:0), рассказал, что произошло после встречи.



«Начнём с того, что лично я не выпивал в тот вечер. Идём дальше: мы сели ужинать в ресторане при гостинице. Не имели права? Но написано про меня, что я, без своей бригады, сидел в «одном из ресторанов города Сочи». Это разве не передёргивание фактов? Или возьмём другую строчку — что сидел с «представителями футбольного клуба».



Был один представитель, администратор «Сочи», Дмитрий. А не представители. Сидела вся моя бригада — четыре человека (я, мои ассистенты и резервный), делегат матча, инспектор матча и вот Дмитрий. Это был приём пищи после матча, а не какой-то торжественный ужин.



Всё было как обычно. После игры мы всегда с инспектором разбираем матчи. Это занимает полтора-два часа. После разбора — ужин. В тот вечер он у нас был в ресторане при гостинице. Спокойно поужинали и пошли по своим номерам спать. Утром после игры мне позвонил Виктор Кашшаи и сказал, что в департаменте судейства появилась такая вот информация. Попросил меня объясниться. Я ему сказал всё то, что сказал сейчас вам. Что всё было как обычно.



Когда судишь «Спартак», всё редко заканчивается гладко? Если об этом думать всё время — может всегда что-то произойти. Нужно к каждому матчу готовиться одинаково. Или можно вообще не судить. Но тут, конечно, ситуация была из ряда вон. Сидишь и думаешь: «Ничего себе, как я оказывается, погулял». Но надо понять: в РПЛ и в других лигах долгие годы была такая практика — в каждом городе судей всегда встречает представитель домашнего клуба. Он за тебя отвечает, привозит в гостиницу, из гостиницы на игру и обратно. Он может присутствовать на ужине. А может уехать. Это кто как хочет.



Администратор «Сочи» мог и не сидеть с нами. Просто суть в том, что он как представитель клуба заказывает нам еду и закрывает счёт. Так было всегда. Теперь будет всё оплачивать РПЛ? Если честно, я только «за». Сейчас мир современных технологий. И каждый может снять, написать, выложить в интернет всё что хочешь. Мне не нужно лишней головной боли», — цитирует Панина Sport24.

После игры разгорелся скандал. Сообщалось, что через несколько часов после встречи судья был замечен в одном из отелей Сочи, где он распивал алкогольные напитки вместе с представителями местного клуба. В РФС посчитали, что Панин повёл себя неприемлемым образом и нарушил внутренний кодекс арбитра, и отстранили его от работы на неопределённый срок.