Месси отреагировал на новость, что он повторил рекорд Хави по матчам за «Барселону»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал достижение показателя в 767 матчей за каталонский клуб. Аргентинец сравнялся с рекордсменом сине-гранатовых Хави Эрнандесом.
«Для меня большая честь достичь этого показателя. Спасибо всем партнёрам, которые помогали мне все эти годы, а также моей семье и друзьям за то, что они всегда рядом», — написал Месси в своём «инстаграме».
Месси защищает цвета «Барселоны» на протяжении всей карьеры, с 2003 года. С сине-гранатовыми он к настоящему моменту завоевал 34 трофея, среди которых 10 титулов чемпиона Испании, шесть Кубков и восемь Суперкубков страны, четыре кубка Лиги чемпионов, три Суперкубка УЕФА и три трофея клубного чемпионата мира.
В нынешнем сезоне 33-летний форвард провёл 25 матчей в испанской Примере, забил 21 гол (три — с пенальти) и отдал семь результативных передач.
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