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Месси отреагировал на новость, что он повторил рекорд Хави по матчам за «Барселону»

Месси отреагировал на новость, что он повторил рекорд Хави по матчам за «Барселону»
Футбол / Испания 0
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал достижение показателя в 767 матчей за каталонский клуб. Аргентинец сравнялся с рекордсменом сине-гранатовых Хави Эрнандесом.

«Для меня большая честь достичь этого показателя. Спасибо всем партнёрам, которые помогали мне все эти годы, а также моей семье и друзьям за то, что они всегда рядом», — написал Месси в своём «инстаграме».

Месси защищает цвета «Барселоны» на протяжении всей карьеры, с 2003 года. С сине-гранатовыми он к настоящему моменту завоевал 34 трофея, среди которых 10 титулов чемпиона Испании, шесть Кубков и восемь Суперкубков страны, четыре кубка Лиги чемпионов, три Суперкубка УЕФА и три трофея клубного чемпионата мира.

В нынешнем сезоне 33-летний форвард провёл 25 матчей в испанской Примере, забил 21 гол (три — с пенальти) и отдал семь результативных передач.

Месси повторил рекорд Хави по количеству матчей за «Барселону»
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