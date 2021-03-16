Месси отреагировал на новость, что он повторил рекорд Хави по матчам за «Барселону»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал достижение показателя в 767 матчей за каталонский клуб. Аргентинец сравнялся с рекордсменом сине-гранатовых Хави Эрнандесом.



«Для меня большая честь достичь этого показателя. Спасибо всем партнёрам, которые помогали мне все эти годы, а также моей семье и друзьям за то, что они всегда рядом», — написал Месси в своём «инстаграме».



Месси защищает цвета «Барселоны» на протяжении всей карьеры, с 2003 года. С сине-гранатовыми он к настоящему моменту завоевал 34 трофея, среди которых 10 титулов чемпиона Испании, шесть Кубков и восемь Суперкубков страны, четыре кубка Лиги чемпионов, три Суперкубка УЕФА и три трофея клубного чемпионата мира.



В нынешнем сезоне 33-летний форвард провёл 25 матчей в испанской Примере, забил 21 гол (три — с пенальти) и отдал семь результативных передач.

Месси повторил рекорд Хави по количеству матчей за «Барселону»