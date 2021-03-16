«Он выглядит по-хорошему сумасшедшим». Каррагер выбрал между Холандом и Мбаппе
Бывший футболист «Ливерпуля», а ныне эксперт на британском телевидении Джейми Каррагер сделал выбор между молодыми звёздными нападающими Килианом Мбаппе («Пари Сен-Жермен») и Эрлингом Холандом (дортмундская «Боруссия»).
«Сегодня я смотрел нарезки с этими двумя. Раньше всегда выбирал Мбаппе, но в Холанде есть что-то такое… Он выглядит сумасшедшим, но в хорошем смысле. Ощущение, что его вообще ничто не волнует. Мне понравилось его празднование перед вратарём соперника в Лиге чемпионов. Я бы выбрал Эрлинга», — цитирует Каррагера Daily Mail со ссылкой на Sky Sports.
Ранее сообщалось, что Холанд в случае перехода в «Манчестер Юнайтед» хочет получать около € 400 тыс. в неделю. Также на него, как и на Мбаппе, претендует мадридский «Реал».
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