«Он выглядит по-хорошему сумасшедшим». Каррагер выбрал между Холандом и Мбаппе

Бывший футболист «Ливерпуля», а ныне эксперт на британском телевидении Джейми Каррагер сделал выбор между молодыми звёздными нападающими Килианом Мбаппе («Пари Сен-Жермен») и Эрлингом Холандом (дортмундская «Боруссия»).



«Сегодня я смотрел нарезки с этими двумя. Раньше всегда выбирал Мбаппе, но в Холанде есть что-то такое… Он выглядит сумасшедшим, но в хорошем смысле. Ощущение, что его вообще ничто не волнует. Мне понравилось его празднование перед вратарём соперника в Лиге чемпионов. Я бы выбрал Эрлинга», — цитирует Каррагера Daily Mail со ссылкой на Sky Sports.



Ранее сообщалось, что Холанд в случае перехода в «Манчестер Юнайтед» хочет получать около € 400 тыс. в неделю. Также на него, как и на Мбаппе, претендует мадридский «Реал».

Холанд установил рекорд Лиги чемпионов. Разбор удивительного эпизода Гол засчитали, потом отменили и назначили пенальти, который пришлось перебивать. Вау!