«Футбол – не место для агрессии». ЮФЛ выпустила видео после избиения игрока «Локомотива»

Пресс-служба Юношеской футбольной лиги в «Инстаграме» опубликовала видеоролик, в котором снялись офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин и игроки клубов ЮФЛ.

«Футбол – не место для агрессии. Важно помнить об уважении не только на футбольном поле, но и за его пределами. Об уважении к сопернику, арбитрам, тренерам и болельщикам. Юношеская футбольная лига напоминает, что футбол – честная игра. Не забывайте об этом», — говорится в заявлении лиги.

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС проведёт заседание по факту избиения защитника «Локомотива» Максима Шнапцева футболистами «Чертаново» после матча Юношеской футбольной лиги-2, которое произошло 13 марта. Напомним, у Шнапцева были диагностированы сотрясение мозга и перелом. В полиции позднее подтвердили факт инцидента.