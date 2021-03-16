Тренер «Динамо» Булут: были разочарованы результатом матча со «Спартаком»

Тренер «Динамо» Волкан Булут прокомментировал результат матча со «Спартаком» (1:2).
«Сандро чувствует себя всё лучше, он будет с командой в Краснодаре. День рождения немного отпраздновал. Я вчера был на базе, посидели с персоналом и выпили кофе с тортом, но я жду торт от игроков, конечно.
У нас ещё три дня до игры с «Краснодаром», не буду раскрывать все карты, но есть варианты, которые мы можем использовать в стартовом составе.
Мы были разочарованы результатом против «Спартака». То качество игры, которое показала наша молодая команда, нас устраивает, мы бились весь матч, выглядели хорошо, особенно в переходных фазах из обороны в атаку. За последние 15 минут создали достаточно моментов на ничью и даже на победу. Мы проанализировали игру и готовы к встрече с «Краснодаром».
Всегда сложно выходить из-под прессинга, мы пытались начать игру через короткий пас. «Спартак» выходил в высокий прессинг, но были отрезки, когда и мы пытались прессинговать их, у нас были хорошие моменты, когда мы выигрывали вторые мячи и переходили в контратаки. Не могу сказать, что у нас проблемы с командами, которые прессингуют», — передаёт слова Булута корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
- 16 марта 2021
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