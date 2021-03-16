Тренер «Динамо»: не удивлены вызову Нойштедтера в сборную России. Он игрок высокого класса

Тренер московского «Динамо» Волкан Булут в преддверии матча с «Краснодаром» прокомментировал вызов защитника Романа Нойштедтера в сборную России.
«Мы смотрели игру первого круга, она была неплохой, мы хорошо оборонялись. Понимаем, что «Краснодар» – сильная команда. Для нас будет важно сыграть надёжно в обороне и успешно переходить из обороны в атаку. Также нужно сохранять интенсивность, которую мы показываем в последних матчах.
У нас нет установки, чтобы Моро всегда бил из-за штрафной. Но его удар — сильная сторона. Помню игру против «Спартака» — он с 25 метров попал в штангу. У нас очень много игроков получили вызовы в сборные. В паузу мы планируем привлекать игроков из «Динамо-2» и провести товарищеский матч.
Что касается наших игроков, которые поедут с молодёжной сборной, это хороший шанс для них. И то, что они проведут и проводили матч против сильных соперников, — доказательство их высокого мастерства. Мы не удивлены вызову Нойштедтера в сборную России, он игрок высокого класса, у него огромный опыт. Он оказывает положительное влияние на всех молодых игроков нашей команды.
Я и Сандро знаем, что Грулёв любит забивать «Краснодару». Надеюсь, у него ещё получится забить им. Увидим. Мы рассматриваем всех кандидатов в стартовый состав, у нас ещё два дня. Важно, чтобы каждый игрок понимал требования, которые мы ставим перед игрой», — передаёт слова Булута корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
- 16 марта 2021
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