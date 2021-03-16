«Манчестер Сити» — «Боруссия» (Мёнхенгладбах): прямой эфир матча начнётся в 23:00

Сегодня, 16 марта, состоится матч «Манчестер Сити» — «Боруссия» (Мёнхенгладбах). Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Манчестер Сити» — «Боруссия» (Мёнхенгладбах)
Обслужит встречу российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. Помогать ему будут ассистенты Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Отвечать за VAR будут Виталий Мешков и Сергей Иванов. Резервный рефери — Алексей Кульбаков из Беларуси.
«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Боруссия» (Мёнхенгладбах).
Первая встреча команд, состоявшаяся 24 февраля, завершилась победой «Манчестер Сити» со счётом 2:0. Успех «горожанам» принесли голы полузащитника Бернарду Силвы и нападающего Габриэла Жезуса.
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