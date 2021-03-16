Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ман Сити» — «Боруссия М». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Манчестер Сити» — «Боруссия» (Мёнхенгладбах): прямой эфир матча начнётся в 23:00

«Манчестер Сити» — «Боруссия» (Мёнхенгладбах): прямой эфир матча начнётся в 23:00
Футбол / Лига чемпионов 0
Аудио-версия:

Сегодня, 16 марта, состоится матч «Манчестер Сити» — «Боруссия» (Мёнхенгладбах). Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Манчестер Сити» — «Боруссия» (Мёнхенгладбах)

Обслужит встречу российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. Помогать ему будут ассистенты Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Отвечать за VAR будут Виталий Мешков и Сергей Иванов. Резервный рефери — Алексей Кульбаков из Беларуси.

«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Боруссия» (Мёнхенгладбах).

Первая встреча команд, состоявшаяся 24 февраля, завершилась победой «Манчестер Сити» со счётом 2:0. Успех «горожанам» принесли голы полузащитника Бернарду Силвы и нападающего Габриэла Жезуса.

«Манчестер Сити» — «Боруссия»: прогноз Романа Павлюченко на игру Лиги чемпионов
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021