«Спартак» попросил РПЛ начать матч с «Уралом» с минуты молчания в память об отце Федуна

Московский «Спартак» хочет начать матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» с минуты молчания в память об Арнольде Федуне, отце владельца клуба Леонида Федуна.
«Спартак» обратился в РПЛ с просьбой начать матч с «Уралом» с минуты молчания в память об Арнольде Антоновиче Федуне», — цитирует ТАСС источник в стане красно-белых.
Арнольд Федун ушёл из жизни сегодня, 16 марта, в возрасте 92 лет. Причины смерти неизвестны. Он являлся народным врачом СССР и заслуженным врачом РСФСР, а также бывшим главным хирургом Ракетных войск стратегического назначения СССР. Федун стал автором и соавтором более 250 научных трудов в области хирургии. В 1960-х годах был хирургом на космодроме Байконур.
Матч «Спартак» — «Урал» состоится в четверг, 18 марта, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
- 16 марта 2021
-
14:17
-
14:15
-
14:05
-
14:00
-
13:54
-
13:27
-
13:21
-
12:55
-
12:53
-
12:26
-
12:19
-
12:13
-
12:08
-
11:42
-
11:39
-
11:12
-
11:08
-
10:39
-
10:19
-
10:14
-
10:00
-
09:52
-
09:47
-
09:31
-
09:19
-
08:10
-
07:55
-
07:22
-
07:01
-
06:32
-
05:15
-
04:04
-
03:25
-
02:15
-
02:02