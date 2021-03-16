«Спартак» попросил РПЛ начать матч с «Уралом» с минуты молчания в память об отце Федуна

Московский «Спартак» хочет начать матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» с минуты молчания в память об Арнольде Федуне, отце владельца клуба Леонида Федуна.



«Спартак» обратился в РПЛ с просьбой начать матч с «Уралом» с минуты молчания в память об Арнольде Антоновиче Федуне», — цитирует ТАСС источник в стане красно-белых.



Арнольд Федун ушёл из жизни сегодня, 16 марта, в возрасте 92 лет. Причины смерти неизвестны. Он являлся народным врачом СССР и заслуженным врачом РСФСР, а также бывшим главным хирургом Ракетных войск стратегического назначения СССР. Федун стал автором и соавтором более 250 научных трудов в области хирургии. В 1960-х годах был хирургом на космодроме Байконур.



Матч «Спартак» — «Урал» состоится в четверг, 18 марта, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

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