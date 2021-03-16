Куман: Месси — самый важный человек в истории «Барселоны». К счастью, он всё ещё с нами

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман высказался о выступлении нападающего Лионеля Месси в матче 27-го тура испанской Примеры с «Уэской» (4:1).



«Месси показал, что он лучший. Первый гол был просто фантастическим. Он заслуживает играть важную роль в этой команде. О Лео уже много сказано и трудно сказать что-то ещё. Он так много лет, так много матчей демонстрирует этот уровень. Месси — самый важный человек в истории «Барселоны». К счастью, он всё ещё с нами», — приводит слова Кумана Marca.



Месси защищает цвета «Барселоны» на протяжении всей карьеры, с 2003 года. С сине-гранатовыми он к настоящему моменту завоевал 34 трофея, среди которых 10 титулов чемпиона Испании, шесть Кубков страны и четыре кубка Лиги чемпионов.



В нынешнем сезоне 33-летний форвард провёл 25 матчей в испанской Примере, забил 21 гол (три — с пенальти) и отдал семь результативных передач.