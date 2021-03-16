Экс-директор академии «Локомотива»: Иосифов – талант, его уход – потеря для клуба

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичёв прокомментировал возможный переход полузащитника «железнодорожников» Никиты Иосифова в «Вильярреал».

«Это точно большая ошибка для «Локо», если они его потеряют. Я видел Хвичу, видел Иосифова. И Никита не хуже. В скоростном дриблинге даже побыстрее. Надо было пытаться договариваться, каким бы тяжёлым папа ни был. Я предупреждал об этом Леонченко. Никита — талант, и это будет потеря. Если он перейдёт в «Вильярреал», то у меня почти нет сомнений, что рано или поздно он заиграет в основе.



Да, отец просил годичный контракт, да, он тяжёлый. Насколько я понимаю, это делалось, чтобы уехать в Европу. Но я всё равно считаю, что надо было идти на уступки, договариваться. Таких талантов терять нельзя.



Сёмин не ставил его в основу, потому что консервативен из-за возраста. Он только Хвичу смог молодым поставить. Как бы он ни утверждал, что развивает молодёжь, то это скорее не благодаря, а вопреки. Даже с Бариновым. А когда приехал Николич, он просмотрел один матч «Казанки», и больше мы Никиту в «Казанке» не видели.



Его в академию не я приглашал, так как когда я пришёл, он уже был. Потом он просто начал потихоньку обрастать мышцами. А его скоростной дриблинг — это от природы. 99,9%, что это будет игрок хорошего европейского уровня. Отец у него беспокойный, а сам Никита характерный, трудолюбивый», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.