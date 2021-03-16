Александр Максименко — игрок тура в РПЛ по версии подписчиков телеграм-канала «Чемпионата»

Подписчики телеграм-канала «Чемпионата» приняли участие в голосовании за лучшего футболиста 22-го тура Российской Премьер-Лиги.
Первое место с 24 процентами голосов занял вратарь «Спартака» Александр Максименко, который помог своей команде победить в дерби с «Динамо» (2:1). Второе место занял его одноклубник, нападающий Александр Соболев (23 процента), реализовавший пенальти и отдавший голевой пас. На третьем месте оказался хавбек «Рубина» Денис Макаров (19 процентов).
Между остальными участниками голоса распределились следующим образом: Франсуа Камано и Рифат Жемалетдинов (оба — «Локомотив») — 11 процентов, Артём Дзюба («Зенит») — четыре процента, Александр Ломовицкий («Арсенал») — два процента. Шесть процентов голосовавших выбрали вариант «кто-то другой».
- 16 марта 2021
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