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Александр Максименко — игрок тура в РПЛ по версии подписчиков телеграм-канала «Чемпионата»

Александр Максименко — игрок тура в РПЛ по версии подписчиков телеграм-канала «Чемпионата»
Футбол / РПЛ 0
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Подписчики телеграм-канала «Чемпионата» приняли участие в голосовании за лучшего футболиста 22-го тура Российской Премьер-Лиги.

Первое место с 24 процентами голосов занял вратарь «Спартака» Александр Максименко, который помог своей команде победить в дерби с «Динамо» (2:1). Второе место занял его одноклубник, нападающий Александр Соболев (23 процента), реализовавший пенальти и отдавший голевой пас. На третьем месте оказался хавбек «Рубина» Денис Макаров (19 процентов).

Между остальными участниками голоса распределились следующим образом: Франсуа Камано и Рифат Жемалетдинов (оба — «Локомотив») — 11 процентов, Артём Дзюба («Зенит») — четыре процента, Александр Ломовицкий («Арсенал») — два процента. Шесть процентов голосовавших выбрали вариант «кто-то другой».

Символическая сборная 22-го тура РПЛ. Версия Вадима Евсеева
Основу команды составили футболисты «Спартака» и «Рубина».
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